Beiqi Foton Motor Aktie: Aus und vorbei!

Beiqi Foton Motor: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Beiqi Foton Motor wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich damit für Beiqi Foton Motor in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Beiqi Foton Motor zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen besonders positiv, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich erzielte Beiqi Foton Motor in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,3 Prozent, was eine Underperformance von -13,51 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie 8,65 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.