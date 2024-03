Beiqi Foton Motor Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Beiqi Foton Motor betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 61,54 Punkten, was bedeutet, dass Beiqi Foton Motor derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 45,7, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Beiqi Foton Motor mit -26,5 Prozent mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Automobile"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -11,52 Prozent, wobei Beiqi Foton Motor mit 14,99 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Mit einem aktuellen Kurs von 2,79 CNH liegt Beiqi Foton Motor inzwischen +6,08 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" angesehen, da die Distanz zum GD200 sich auf -11,71 Prozent beläuft. Die Aktie wird daher aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Beiqi Foton Motor eingestellt waren, mit insgesamt 11 positiven und einem negativen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Beiqi Foton Motor daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, von denen die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Beiqi Foton Motor von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.