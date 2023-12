Beingmate Baby, Child Food Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Beingmate. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An vier Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Beingmate gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Aktienkurs von Beingmate hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -16,41 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent unter dem durchschnittlichen Wert des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. In der Branche "Nahrungsmittel" beträgt die mittlere Rendite -6,02 Prozent, und auch hier liegt Beingmate mit 10,39 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs ein "Schlecht"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beingmate liegt bei 69,31, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 0 auf. Dadurch erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Bei einer Dividende von 0 % liegt Beingmate im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (1,66 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Ausschüttung führt. Die Differenz beträgt 1,66 Prozentpunkte.

Insgesamt zeigt sich, dass die Stimmungslage in sozialen Netzwerken positiv ist, aber der Aktienkurs und die Dividendenausschüttung im Vergleich zur Branche als schlecht bewertet werden.

Beingmate Baby, Child Food kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Beingmate Baby, Child Food jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Beingmate Baby, Child Food-Analyse.

Beingmate Baby, Child Food: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...