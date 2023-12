Beingmate Baby, Child Food Aktie: Wann tut sich was?

Bei der Bewertung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um die Aktie von Beingmate auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Anzahl der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen von Nutzern in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Bewertung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Beingmate-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 4,3 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,95 CNH, was einem Unterschied von -8,14 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,15 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,82 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie aus der einfachen Charttechnik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Beingmate beträgt das aktuelle KGV 69, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Nahrungsmittel" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Beingmate weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle bei der Bewertung von Aktien. Wir haben die Stimmung rund um die Aktie von Beingmate anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität und eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Allerdings erfuhr die Rate der Stimmungsänderung für Beingmate eine negative Änderung, was zu einem "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild der Aktie führt.