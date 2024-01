Beingmate Baby, Child Food Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Bei Beingmate zeigt der RSI einen Wert von 58,33, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 69,41, was ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hinweist. Somit wird die Gesamtbewertung als "neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite ergibt sich aus der gezahlten Dividende im Verhältnis zum Kurs. Beingmate weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,7 % für "Nahrungsmittel". Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Eine wichtige Veränderung im Sentiment oder in der Kommunikationsfrequenz kann genaue Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. Bei Beingmate wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen festgestellt, weshalb die Aktie als "schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem insgesamt "schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird Beingmate derzeit als "schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 4,3 CNH, während der Kurs der Aktie bei 3,95 CNH liegt, was einer Abweichung von -8,14 % entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 4,15 CNH, was einer Abweichung von -4,82 % entspricht, und somit als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "neutral".