Beingmate Baby, Child Food Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Beingmate-Aktie erhält aufgrund ihrer Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 1,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Beingmate in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -40,81 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Nahrungsmittelbranche ist dies eine Underperformance von -20,74 Prozent. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgütersektor liegt die Performance von Beingmate mit -20,62 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung für Beingmate negativ sind. Die Diskussionsintensität hat abgenommen und die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine negative Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt 24,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -18,32 Prozent auf eine negative Entwicklung hin. Insgesamt erhält das Unternehmen daher auch in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

