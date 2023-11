Beim amerikanischen Konzern Plug Power spielen sich Debakel ab!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat auch am Freitag einen massiven Rückschlag erlebt. Der US-Konzern musste mit -40,5 % einen der schwächsten Handelstage aller Zeiten hinnehmen. Dieses Signal deutet vor allem darauf, dass die Börsen Plug Power nun besonders kritisch sehen. Zu Recht und nicht zufällig.

Plug Power: Das ist gelaufen

Plug Power hatte am Donnerstag seine Quartalszahlen präsentiert. Die Börsen haben sich verschnupft gezeigt. Denn die US-Amerikaner haben zum einen in der Umsatzentwicklung klar enttäuscht. Der Konzern hat einen Umsatz präsentieren müssen, der mindestens 10 % höher hätte ausfallen sollen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ging es nur minimal bergauf – und dies in einer vorgeblichen Wachstumsbranche!

Plug Power hat aber auch auf der Rentabilitätsseite enttäuscht. Denn die Amerikaner haben einen Verlust melden müssen, der...