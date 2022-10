Beim Laden setzen schwedische Elektoauto-Nutzer auf hohe Qualität und Funktionsvielfalt

Stockholm (ots) -Schwedische Elektroautofahrer unterscheiden sich grundlegend von jenen in Finnland und Dänemark.In Schweden spielt das Qualitätsbewusstsein eine größere Rolle als in den Nachbarländern.Während für Konsumenten in Norwegen und Dänemark der Preis einer Wallbox mit Abstand das wichtigste Kriterium ist, interessiert schwedische E-Auto Nutzer bei der Anschaffung einer Wallbox die Qualität in gleichem Maße wie die Kosten.Auch beim zweitwichtigsten Kriterium unterscheiden sich die Schweden mit ihrer Vorliebe für die Funktionsvielfalt smarter Wallboxen deutlich von ihren Nachbarn, die sich vorwiegend für eine einfache Bedienung aussprechen. In etwa 80 % der BEV-Nutzer laden zu Hause. Rund ein Viertel der befragten BEV-Fahrer in Schweden laden ihr Fahrzeug am Arbeitsort, in Dänemark sind es 13 % und in Finnland beträgt der Anteil 28 %.Das und viele andere aufschlussreiche Details zeigt eine im Auftrag von go-e unter E-Auto Nutzern im Juli dieses Jahres durchgeführte Studie in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland, bei der 3000 Befragte im Bereich der E-Mobilität teilgenommen haben.Susanne Palli, CEO von go-e, ist deshalb überzeugt: „Der go-e Charger Gemini wird unter den schwedischen E-Auto-Nutzern auf großes Interesse stoßen, denn wie kein vergleichbares anderes Ladegerät am Markt vereint er die drei nachgefragtesten Eigenschaften als seine großen Stärken: smarte Funktionsvielfalt, geprüfte Qualität und bester Preis.“ Im Wallboxtest 2022 vom ADAC/ÖAMTC und der Stiftung Warentest ging ein go-e Charger als Testsieger hervor.Wollen Sie mehr über die Ergebnisse der Studie erfahren? – Für eine Kurzfassung der Studie kontaktieren Sie bitte Christian Philipp unter christian.philipp@go-e.comDie go-e Studie „Elektromobilität im Norden“ wurde im Juli 2022 vom Marktforschungsinstitut Gallup international und Norstat durchgeführt. Ziel der Untersuchung waren das Ladeverhalten und die Anforderungen der skandinavischen E-Autofahrer an ihre Ladegeräte.Über go-e:go-e stellte 2017 die weltweit erste auch mobil verwendbare, smarte Wallbox zum Laden von Elektroautos vor. Das Unternehmen mit derzeit rund 130 Mitarbeitern hat sich seitdem zu einem international etablierten Anbieter für die Herstellung und den Vertrieb von Zubehör für die e-Mobilität entwickelt. Heute erhalten Kunden aus mehr als 20 Ländern Ladetechnik von go-e über ein stetig wachsendes Netz von mehr als 1.500 Partnern, Händlern und Fachbetrieben. Im Wallboxtest 2022 von ADAC, ÖAMTC und Stiftung Warentest belegte ein go-e Charger den ersten Platz. Die Produktion erfolgt möglichst nachhaltig am österreichischen Unternehmensstandort in Feldkirchen. Zudem betreibt go-e in Berlin und Graz zusätzliche Standorte, die sich auf R&D im Bereich Ladeinfrastruktur spezialisiert haben.Bild- und Videomaterial zum Download: www.go-e.com/presse/Elektromobilität in den NordicsEinladung zur PressekonferenzSehr geehrte Damen und Herren,wir freuen uns Sie zu einer Pressekonferenz zur Veröffentlichung unserer Marktstudie „Elektromobilität in den Nordics“ einzuladen. Wir präsentieren erste Ergebnisse der Studie und laden Sie dazu ein Ihre Rückfragen direkt an unsere CEO Susanne Palli live vor Ort oder im online Meeting zu stellen.Falls Sie nicht selbst vor Ort sein können freuen wir uns Sie im Livestream begrüßen zu dürfen.Datum: 18.10.2022, 14:00 - 15:00 UhrOrt: Stockholm Karlaplan, Österreichisches Außenwirtschafts Center StockholmKarlaplan 12, SE-115 20 Stockholm, SchwedenUrl:http://www.shorturl.at/BKLY3Pressekontakt:go-e GmbHRonald KrokeSatellitenstraße 19560 FeldkirchenAustriawww.go-e.compresse@go-e.coTel.: +43 660 8603971Original-Content von: go-e, übermittelt durch news aktuell