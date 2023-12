BeijingorthClass A Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Beijing North Star-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, die auf dem gleitenden Durchschnitt basiert. Der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt 2,09 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 1,87 CNH liegt, was einer Abweichung von -10,53 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,01 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Beijing North Star in den letzten vier Wochen verschlechtert hat. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment deutet hingegen auf eine überwiegend positive Meinung hin, die in den sozialen Medien zur Aktie geäußert wurde. Dennoch zeigen weitere Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung auf dieser Ebene als "Schlecht" führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung jedoch eine Bewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Beijing North Star-Aktie liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63, was als neutral betrachtet wird und somit zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.