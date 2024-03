Beijing, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Beijing als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 48,65, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 44,39, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie also auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.

Eine weitere wichtige Einschätzungsmöglichkeit liefert die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Hierbei wird die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Beijing-Aktie ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") ergibt sich eine Rendite von 12,18 Prozent im vergangenen Jahr. Im Vergleich zum Durchschnitt (−20,69 Prozent) liegt die Beijing-Aktie damit 32,87 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gasversorgungsunternehmen" beträgt −20,69 Prozent, wobei Beijing aktuell 32,87 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der Aktienkurs der Beijing derzeit +2,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +8,23 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.