Beijing and Far ist zurück!

Die Beijing &Far schüttet eine Dividendenrendite von 1,98 % aus, was 1,24 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 0,74 % liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die möglichen Gewinne.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing &Far liegt derzeit bei 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Beijing &Far verläuft bei 10,09 CNH, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt mit 10,36 CNH 2,68 Prozent über dieser Linie. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 9,04 CNH, was einem "Gut"-Signal entspricht.

In Bezug auf den Relative Strength-Index erhält die Beijing &Far-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung, basierend auf den Werten von RSI7 (30,85) und RSI25 (36,37).

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung der Beijing &Far-Aktie auf Grundlage der Dividendenrendite, des KGV, der technischen Analyse und des Relative Strength-Index.