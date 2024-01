Beijing and Far Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Beijing & Far liegt das aktuelle KGV bei 29, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt liegt. Nach fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder über- noch unterbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Bezüglich der Dividendenpolitik schüttet Beijing & Far höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einem Unterschied von 1,17 Prozentpunkten, also 1,8 % gegenüber 0,62 %, wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse erhält die Beijing & Far Aktie derzeit eine "Neutral"-Bewertung. Der GD200 des Wertes verläuft bei 10,23 CNH, während der Kurs der Aktie bei 10,29 CNH liegt, was einer Abweichung von +0,59 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 11,39 CNH, was einer Abweichung von -9,66 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 und 25 Tagen. Basierend auf diesem RSI ist die Beijing & Far aktuell weder überkauft noch -verkauft und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf fundamentalen, Dividenden- und technischen Aspekten.