Beijing and Far Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Beijing &Far beträgt das aktuelle KGV 29. Andere Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Damit ist Beijing &Far aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass Beijing &Far derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 10,23 CNH, während der Kurs der Aktie (10,11 CNH) um -1,17 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 11,41 CNH zeigt eine Abweichung von -11,39 Prozent, was die Aktie als "Schlecht"-Wert in diesem Zeitraum kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich damit das Rating "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

Die Dividendenrendite von Beijing &Far beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,8 Prozent, was 1,19 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen, 0,61) liegt. Hierfür erhält die Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion, da die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass Beijing &Far über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Allerdings erfuhr die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was eine Einschätzung als "Schlecht"-Wert ergibt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Beijing &Far in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".