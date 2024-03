Beijing Zhongke Sanhuan High-Tech Aktie: Ein unsicheres Investment?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Zhong Ke San Huan High-tech beträgt aktuell 24. Im Vergleich haben Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0. Daher ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Die Redaktion bewertet die Aktie daher neutral.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Beijing Zhong Ke San Huan High-tech mit 9,33 CNH derzeit 1,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ist die Einschätzung schlecht, da die Distanz zum GD200 bei -12,56 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Beijing Zhong Ke San Huan High-tech ist positiv. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen geäußert, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Beijing Zhong Ke San Huan High-tech liegt bei 66, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Beijing Zhong Ke San Huan High-tech.