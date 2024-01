Beijing Zhongke Sanhuan High-Tech Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Stärke Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech liegt bei 24,14, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Bei einer Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt der RSI einen Wert von 58, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV der Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech beträgt 27, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" als neutral eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech besonders positiv diskutiert, wobei die Diskussion an neun Tagen von positiven Themen geprägt war. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite beträgt 0,98 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,03 Prozent liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech als neutral bewertet. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.