Beijing Zhongke Sanhuan High-Tech Aktie: Pleite oder Chance?

Die Beijing Zhong Ke San Huan High-tech-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 11,61 CNH für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,35 CNH, was einem Unterschied von -10,85 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 10,49 CNH, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs (-1,33 Prozent) entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Zhong Ke San Huan High-tech liegt bei einem Wert von 27. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. In fundamentaler Hinsicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Beijing Zhong Ke San Huan High-tech-Aktie mit -22,29 Prozent mehr als 36 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 41,77 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die Kommunikation im Netz hat die Aktie von Beijing Zhong Ke San Huan High-tech in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was der Aktie insgesamt ein "Gut"-Wert verleiht.