Beijing Zhongke Sanhuan High-Tech Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Aktienkurs von Beijing Zhong Ke San Huan High-tech hat im letzten Jahr eine Rendite von -37,39 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite damit um 21,83 Prozent unter dem Durchschnitt (-15,55 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -10,83 Prozent, wobei Beijing Zhong Ke San Huan High-tech aktuell 26,56 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Zhong Ke San Huan High-tech Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,77 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,42 CNH liegt damit deutlich darunter, was einem Unterschied von -12,53 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie auch hier als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (9,27 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,62 Prozent). In diesem Fall ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Bezogen auf die fundamentalen Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Zhong Ke San Huan High-tech einen aktuellen Wert von 23 auf. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit erscheint die Aktie aus fundamentaler Sicht weder überbewertet noch unterbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Abschließend betrachtet der Relative Strength Index (RSI) die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 27,45 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 39,92 und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Beijing Zhong Ke San Huan High-tech gemischte Bewertungen, wobei die technische Analyse eher negativ ausfällt, während die fundamentale und relative Stärke Analysen zu neutralen oder positiven Einschätzungen führen.