Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Dabei werden die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt. Der RSI der Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic liegt bei 25,84, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 58, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz, also die Diskussionsintensität in den sozialen Medien, zeigt Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch sich insgesamt ein "Gut" für das langfristige Stimmungsbild ergibt.

Die Anleger-Stimmung bei Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsspalten hervorgeht. Allerdings standen in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, wodurch die Einschätzung insgesamt auf "Neutral" fällt.

In technischer Hinsicht ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein eher negativer Trend. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 62,97 CNH, womit der Kurs der Aktie um -18,09 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von -5,84 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.