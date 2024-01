Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic-Aktie beträgt aktuell 81, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic-Aktie.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 61,6 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 45,31 CNH liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 53,52 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic-Aktie führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält die Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht, was zu einem "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.