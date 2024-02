Beijing Yanjing Brewery Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Das aktuelle KGV von Beijing Yanjing Brewery beträgt 36. Im Vergleich haben ähnliche Unternehmen in der Getränkebranche durchschnittlich ein KGV von 0. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von Beijing Yanjing Brewery weder unterbewertet noch überbewertet, daher erhält sie eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Yanjing Brewery auf 10,47 CNH, während der aktuelle Kurs bei 8,89 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -15,09 Prozent, was als "schlecht" bewertet wird. Der GD50 liegt bei 8,67 CNH, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "neutral".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich negative Meinungen zur Aktie von Beijing Yanjing Brewery veröffentlicht. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen besonders mit den negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 24,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass Beijing Yanjing Brewery überverkauft ist und somit eine "gute" Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 42,86, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier von Beijing Yanjing Brewery daher ein "gutes" Rating in diesem Abschnitt.