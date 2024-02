Beijing Yanjing Brewery Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Aktuell wird der RSI für Beijing Yanjing Brewery auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 24,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 42,86, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat Beijing Yanjing Brewery eine Rendite von -23,77 Prozent erzielt, was 3,05 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -20,41 Prozent, wobei die Aktie aktuell 3,36 Prozent darunter liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Yanjing Brewery beträgt 36, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Getränke" neutral ist. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Beijing Yanjing Brewery eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut"-Wert führt.