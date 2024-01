Beijing Yanjing Brewery Aktie: Lieber erstmal halten!

Beijing Yanjing Brewery: Analyse der Aktienbewertung

Die Beijing Yanjing Brewery weist momentan eine Dividendenrendite von 0,87 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,71 Prozent liegt. In der Kategorie Dividende erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 50,52 in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Die Aktie erhält daher auf fundamentalen Kriterien basierend ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger zu verzeichnen war. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Beijing Yanjing Brewery zeigt, dass die Aktie sowohl auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Beijing Yanjing Brewery eine neutrale bis leicht negative Aktienbewertung aufgrund der Dividendenrendite, des KGV und des RSI. Investoren sollten diese Faktoren bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.