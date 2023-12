Beijing Yanjing Brewery Aktie: Der Knall ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) kann verwendet werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI der Beijing Yanjing Brewery weist eine Ausprägung von 77,78 auf, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 72,4, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) der Beijing Yanjing Brewery, die aktuell bei 11,46 CNH verläuft, ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Der Aktienkurs selbst ging bei 9,14 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -20,24 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt derzeit -6,73 Prozent, was erneut ein "Schlecht"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Beijing Yanjing Brewery ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 50,52 auf, was als "Neutral" eingestuft wird. Der genaue Abstand zum durchschnittlichen KGV der Branche "Getränke" beträgt aktuell 0 Prozent.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine starke Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf Beijing Yanjing Brewery gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt ein Ergebnis von "Gut".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Beijing Yanjing Brewery-Analyse vom 16.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Beijing Yanjing Brewery jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Beijing Yanjing Brewery-Analyse.

Beijing Yanjing Brewery: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...