Beijing Yanjing Brewery Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Beijing Yanjing Brewery diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Beijing Yanjing Brewery befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Beijing Yanjing Brewery derzeit bei 9,16 CNH, was +7,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -9,75 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Beijing Yanjing Brewery anhand des RSI der letzten 7 Tage und des RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 21,01 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 37,15, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Beijing Yanjing Brewery eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Im fundamentalen Bereich wird die Aktie anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) bewertet. Mit einem KGV von 37,5 liegt die Beijing Yanjing Brewery auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.