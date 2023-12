Beijing Watertek Information Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Umweltbank":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Im Fall von Beijing Watertek Information beträgt das aktuelle KGV 125. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, ist Beijing Watertek Information aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Beijing Watertek Information beträgt 65,63 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 70,37, was darauf hinweist, dass die Aktie hier als überkauft betrachtet wird. Insgesamt wird das Wertpapier daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Beijing Watertek Information aktuell bei 3,29 CNH, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 3,63 CNH, was einem Abwärtssignal von -9,37 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls wichtig für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Beijing Watertek Information veröffentlicht, jedoch wurden auch negative Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments für Beijing Watertek Information.