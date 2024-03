Beijing Water Business Doctor Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gegenüber Beijing Water Business Doctor war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Beijing Water Business Doctor daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Water Business Doctor bei einem Wert von 206. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Wasserversorgung" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus dieser Perspektive wird Beijing Water Business Doctor als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand dieses sogenannten RSI beträgt der Wert für Beijing Water Business Doctor 44,44, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 54 eine neutrale Einstufung. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" weist Beijing Water Business Doctor eine Rendite von -53,21 Prozent auf, was mehr als 45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Wasserversorgung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -8,36 Prozent, auch hier liegt Beijing Water Business Doctor deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.