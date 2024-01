Beijing Water Business Doctor Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Beijing Water Business Doctor war in den letzten Tagen überwiegend neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab an einem Tag hauptsächlich positive Themen, aber keine negativen Diskussionen. An den anderen beiden Tagen waren die Anleger ebenfalls eher neutral eingestellt. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Beijing Water Business Doctor daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich jedoch ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs von 6,17 CNH 16,85 Prozent unter dem GD200 (7,42 CNH) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,68 CNH, was einem Abstand von -7,63 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Beijing Water Business Doctor-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 63,04, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 74,17 und wird als Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau betrachtet. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" gemäß des RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Beijing Water Business Doctor im Vergleich zum Branchendurchschnitt Wasserversorgung (2,13 %) eine niedrigere Ausschüttung von 0 % auf. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da die Differenz 2,13 Prozentpunkte beträgt.