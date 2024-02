Beijing Water Business Doctor Aktie: Überstürzen Sie nichts!

In den letzten Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Beijing Water Business Doctor in den sozialen Medien festgestellt. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz wurden als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen ebenfalls neutral. Positive Themen dominierten an zwei Tagen die Diskussion, während an einem Tag eher negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen über das Unternehmen diskutiert. Dementsprechend wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) bescheinigt der Aktie von Beijing Water Business Doctor einen neutralen Status. Der RSI7 liegt bei 19,67, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht, während der RSI25 bei 62,33 liegt und somit neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Beijing Water Business Doctor derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,18 Prozent in der "Wasserversorgung"-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.