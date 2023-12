Beijing Water Business Doctor Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Beijing Water Business Doctor hat derzeit ein KGV von 285, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Wasserversorgung" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Beijing Water Business Doctor daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Beijing Water Business Doctor in den vergangenen Monaten kaum Änderungen aufweisen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Anhand des RSI ist die Beijing Water Business Doctor aktuell mit dem Wert 98 überkauft und erhält daher eine "Schlecht"-Einstufung. Dies gilt auch für den RSI25, der einen Wert von 80 ergibt, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung.

Bezogen auf die Aktienkursentwicklung erzielte Beijing Water Business Doctor in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -25,77 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche im Durchschnitt um 0,01 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -25,77 Prozent im Branchenvergleich sowie zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie, sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.