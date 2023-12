Beijing Water Business Doctor Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Aktienkurs des Unternehmens Beijing Water Business Doctor verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,97 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche im Durchschnitt um -0,79 Prozent, was einer Underperformance von -24,19 Prozent für Beijing Water Business Doctor entspricht. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens mit -24,19 Prozent unter dem Durchschnittswert von -0,79 Prozent. Diese Unterperformance sowohl innerhalb der Branche als auch des Sektors führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation, dass unsere Analyse präzise und frühzeitig erkennen lässt. Für Beijing Water Business Doctor hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb das Unternehmen ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Beijing Water Business Doctor mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 2,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Wasserversorgung" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,0 Prozent auf. Daher scheint die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment zu sein und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Beijing Water Business Doctor liegt mit einem KGV-Wert von 325,51 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Wasserversorgung" von 0. Aus diesem Grund erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.