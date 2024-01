Beijing Water Business Doctor Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Beijing Water Business Doctor lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien überwiegend positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Nutzer vor allem positive Themen rund um Beijing Water Business Doctor aufgegriffen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Beijing Water Business Doctor derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Wasserversorgung. Die Differenz beträgt 2,13 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,13 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die Aktie von Beijing Water Business Doctor im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,77 Prozent erzielt, was 25,76 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,01 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt -0,01 Prozent, und Beijing Water Business Doctor liegt aktuell 25,76 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Water Business Doctor liegt bei einem Wert von 285, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Wasserversorgung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.