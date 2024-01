Beijing Water Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Aktienkurs von Beijing Water hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,49 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der "Wasserversorgung"-Branche im Durchschnitt um -18,12 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +26,61 Prozent für Beijing Water im Branchenvergleich. Im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -18,12 Prozent, wobei Beijing Water um 26,61 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance wird der Aktie in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Water-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,82 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,04 HKD liegt somit deutlich darüber, mit einer Abweichung von +12,09 Prozent. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,67 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +22,16 Prozent. Dies führt ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für die Beijing Water-Aktie auf kurzfristiger Basis.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Beijing Water-Aktie einen Wert von 23,81 für RSI7 und 17,95 für RSI25. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Empfehlung und somit zu einem Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende schüttet Beijing Water eine Dividendenrendite von 9,46 % aus, was 3,64 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 5,82 %. Dieser mögliche Mehrgewinn führt ebenfalls zur Einstufung "Gut" für die Aktie.

Insgesamt zeichnet sich Beijing Water durch starke Performance in verschiedenen Bereichen aus und erhält daher positive Bewertungen im Branchenvergleich, der charttechnischen Analyse, dem Relative Strength-Index und in Bezug auf die Dividende.