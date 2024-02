Beijing Water Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für Beijing Water betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 62,96 Punkte, was bedeutet, dass Beijing Water momentan neutral eingestuft wird, da weder überkauft noch überverkauft. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der einen Wert von 57,69 aufweist und somit auch neutral ist.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Beijing Water wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen in den letzten zwei Wochen ergab, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Water-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,81 HKD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (1,76 HKD) auf ähnlichem Niveau liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein neutrales Rating für die Aktie.

In fundamentaler Hinsicht wird Beijing Water im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Wasserversorgung) als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7,7 liegt, während das Branchen-KGV bei 10,99 liegt. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.