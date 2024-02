Beijing Water Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Water liegt derzeit bei 1,81 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 1,71 HKD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -5,52 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 1,76 HKD, was einen Abstand von -2,84 Prozent und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so hat sich die Stimmung für Beijing Water in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Beijing Water eine Rendite von 8,49 Prozent erzielt, was mehr als 31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Wasserversorgung" verzeichnet eine mittlere Rendite von -22,48 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Beijing Water mit 30,97 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Beijing Water als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 80, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 58,82 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.