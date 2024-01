Beijing Water Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Water liegt derzeit bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,28 für die Wasserversorgungsbranche deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Nach fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungen und Einschätzungen zu Beijing Water in den sozialen Medien zeigen derzeit ein deutlich positives Signal. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die diskutierten Themen rund um das Unternehmen sind größtenteils positiv. Demnach wird die Aktie von Beijing Water bezogen auf die Anlegerstimmung ebenfalls als angemessen bewertet und erhält ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Das Unternehmen erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,49 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der Wasserversorgungsbranche im Durchschnitt um -18,17 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +26,66 Prozent im Branchenvergleich für Beijing Water, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Beijing Water-Aktie von 1,74 HKD als "Neutral"-Signal bewertet, da er sich um -4,4 Prozent vom GD200 (1,82 HKD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen ein Kurs von 1,62 HKD auf, was einem Abstand von +7,41 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Unter dem Strich wird der Kurs der Beijing Water-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.