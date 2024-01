Beijing Water Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

In den letzten zwei Wochen wurde über Beijing Water besonders positiv in den sozialen Medien diskutiert, was sich positiv auf das Anleger-Sentiment ausgewirkt hat. An zwei Tagen war die Stimmung sogar so gut, dass das Stimmungsbarometer auf grün zeigte, und es gab keine negativen Diskussionen. Nur an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Beijing Water verläuft aktuell bei 1,82 HKD, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 1,76 HKD aus dem Handel, was einem Abstand von -3,3 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 1,62 HKD angenommen, was einer Differenz von +8,64 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Beijing Water-Aktie ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine Einschätzung von "Gut".

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,49 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") eine Überperformance von 26,66 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Wasserversorgung" beträgt -18,17 Prozent, wobei Beijing Water aktuell 26,66 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Beijing Water-Aktie liegt bei 5, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,98, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" auf Basis des RSI.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Beijing Water-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse, des Branchenvergleichs des Aktienkurses und des Relative Strength-Index eine positive Bewertung erhält.