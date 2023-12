Beijing WKW Automotive Parts Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Beijing Wkw Automotive Parts wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten beiden Wochen zu diesem Thema ausgewertet und kommt zu diesem Schluss. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend kann die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene daher als "Gut" eingestuft werden. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also ebenfalls ein "Gut".

Bezogen auf den Relative Strength Index (RSI) ist der Wert von Beijing Wkw Automotive Parts mit 57,14 als "Neutral" einzustufen. Dieser Index bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,19 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Wkw Automotive Parts liegt bei einem Wert von 11. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Automatische Komponenten" (KGV von 0) befindet sich die Aktie in einer ähnlichen Position wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält Beijing Wkw Automotive Parts somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung sowohl beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Die Abweichungen liegen bei +3,76 Prozent bzw. -1,91 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.