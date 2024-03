Beijing Vastdata Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Aktienkurs von Beijing Vastdata hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,78 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite damit um 29,18 Prozent unter dem Durchschnitt (-13,6 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -18,7 Prozent, wobei Beijing Vastdata aktuell 24,08 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein trübes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Beijing Vastdata-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt aktuell bei 42, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Gut"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Beijing Vastdata verläuft aktuell bei 17,83 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 15,79 CNH liegt, was zu einem Abstand von -11,44 Prozent führt und somit ein "Schlecht"-Rating ergibt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt hingegen einen positiven Abstand von +17,22 Prozent, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.