Beijing Vastdata Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Aktienkurs von Beijing Vastdata verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,14 Prozent. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Informationstechnologie") von 12,33 Prozent liegt die Aktie um 37,47 Prozent darunter. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Sektor "IT-Dienstleistungen" beträgt 17,1 Prozent, wobei Beijing Vastdata aktuell um 42,24 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -3,99 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 20,55 CNH mit dem aktuellen Kurs (19,73 CNH) vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 18,1 CNH, liegt der letzte Schlusskurs darüber (+9,01 Prozent). Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung für Beijing Vastdata in der kurzfristigeren Analysebasis, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating für das Unternehmen in der einfachen Charttechnik führt.

Die Dividendenrendite von Beijing Vastdata beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,6 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Beijing Vastdata festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz wurde festgestellt.

Insgesamt ergibt sich somit für Beijing Vastdata eine "Neutral"-Bewertung auf verschiedenen Bewertungsstufen.