Beijing Vastdata Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Aktienkurs von Beijing Vastdata verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,38 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 11,92 Prozent, was zu einer Underperformance von -24,3 Prozent für Beijing Vastdata führte. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 11,02 Prozent, wobei Beijing Vastdata 23,41 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Vastdata-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 19,85 CNH. Der letzte Schlusskurs von 15,05 CNH weicht somit um -24,18 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (17,87 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-15,78 Prozent), was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Beijing Vastdata-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Beijing Vastdata. An zehn Tagen dominierten positive Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Beijing Vastdata aktuell 0, was eine negative Differenz von -0,64 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.