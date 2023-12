Beijing VRV Software Aktie: Das kann keiner glauben

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Beijing Vrv Software eine Rendite von 19,08 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Software"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 17,25 Prozent, wobei Beijing Vrv Software sogar um 1,83 Prozent besser abschneidet. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Vrv Software einen Wert von 323 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Software"-Branche (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Somit erhält Beijing Vrv Software eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem negative Meinungen zur Aktie von Beijing Vrv Software veröffentlicht. In den vergangenen Tagen wurde der Markt weder stark von positiven noch von negativen Themen rund um das Unternehmen beeinflusst, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Vrv Software-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,12 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (5,24 CNH) weicht um +2,34 Prozent ab, und somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Die gleitenden Durchschnittswerte basierend auf den letzten 50 Handelstagen führen ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt kann die Beijing Vrv Software-Aktie in Bezug auf verschiedene Bewertungskriterien als "Neutral" eingestuft werden.