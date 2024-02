Beijing Urban-Rural Commercial Aktie: Was könnte passieren?

Die Fesco-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 22,69 CNH und liegt derzeit bei 18,35 CNH, was einer Abweichung von -19,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 18,53 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs von -0,97 Prozent ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Fesco-Aktie liegt bei 21,77, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fesco liegt bei 21,91, was eine überverkaufte Situation anzeigt und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Fesco-Aktie eine Rendite von -15,86 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Multiline-Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von -18,58 Prozent, wobei die Fesco-Aktie mit 2,71 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.