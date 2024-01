Beijing Urban-Rural Commercial Aktie: Ruhe bewahren!

In den letzten vier Wochen konnten bei Fesco keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Verglichen mit anderen Unternehmen in der "Multiline-Einzelhandel"-Branche hat Fesco in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,16 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -15,18 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 0,02 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,47 Prozent hatte, lag Fesco 21,63 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenpolitik von Fesco schneidet ebenfalls schlecht ab, da das Unternehmen derzeit niedrigere Dividenden ausschüttet als der Durchschnitt der Branche Multiline-Einzelhandel.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fesco mit 21,93 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt. Die Aktie ist also aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet.