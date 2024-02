Beijing Urban Construction Investment, Development Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Beijing Urban Construction Investment & Development betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 69,23 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 61,09 im neutralen Bereich, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Anlegerstimmung bei Beijing Urban Construction Investment & Development in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Die Analyse zeigt 4 negative und 3 positive Signale, was zu einer Empfehlung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,65 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,99 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (4,75 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt (-16 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Beijing Urban Construction Investment & Development-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.