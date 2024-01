Beijing Urban Construction Investment, Development Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Beijing Urban Construction Investment & Development-Aktie wurden in den letzten Tagen analysiert. Die Stimmungsänderung der Anleger ergab keine klare Tendenz im vergangenen Monat, weshalb sie als "Neutral" bewertet wird. Hingegen wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Social-Media-Diskussionen zeigten, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab neun positive, drei negative und zwei unklare Tage. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie bei 5,7 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 4,64 CNH aus dem Handel ging. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt eine Differenz von -16,7 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Beijing Urban Construction Investment & Development-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.