Beijing Urban Construction Investment, Development Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Anleger von Beijing Urban Construction Investment & Development waren in den letzten Tagen größtenteils positiv gestimmt, wie eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt. Insgesamt gab es zehn positive Tage, drei negative Tage und an einem Tag war die Richtung unklar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere Handelssignale berechnet, wovon die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Beijing Urban Construction Investment & Development von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet wurde analysiert. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Jedoch wies die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Beijing Urban Construction Investment & Development mit einem Kurs von 4,57 CNH derzeit -16,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 76,47, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 64,75, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" für Beijing Urban Construction Investment & Development führt.