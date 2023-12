Beijing Urban Construction Investment, Development Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Beijing Urban Construction Investment & Development ist insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die analysiert wurden, um zusätzliche Bewertungsfaktoren für die Aktie zu gewinnen. Dabei wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Darüber hinaus wurden diese Analysen um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert, wobei 9 negative Signale und 0 positive Signale festgestellt wurden. Basierend auf diesem Bild ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Empfehlung.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine schlechte Bewertung hin, da der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen bei 80 liegt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, ergibt eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsaktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,7 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,96 CNH liegt, was einer Differenz von -12,98 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine Differenz von -12,83 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.