Beijing Urban Construction Design, Development Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Dividendenrendite für Beijing Urban Construction Design & Development beträgt derzeit 10,61 Prozent, was 4,05 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung durch die Analysten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauindustrie als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält das Unternehmen auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beijing Urban Construction Design & Development-Aktie liegt derzeit bei 80, was bedeutet, dass das Wertpapier als überkauft eingestuft wird. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 51,43 und wird daher als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer langfristigen Einschätzung des Stimmungsbilds als "Neutral" führt.