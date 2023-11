Beijing Urban Construction Design, Development Aktie: Ist es vollbracht?

Die Aktie von Beijing Urban Construction Design & Development wird aufgrund ihres niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 2,83, was insgesamt 94 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen" mit 50,78. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Die Dividendenrendite von Beijing Urban Construction Design & Development liegt bei 10,66 Prozent, was aktuell über dem Branchendurchschnitt von 6,24 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von +4,42 Prozent zur Branchenbewertung. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Beijing Urban Construction Design & Development beträgt 64,29 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 48,98 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung in Bezug auf Beijing Urban Construction Design & Development. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Bewertungen und Kennzahlen deuten darauf hin, dass die Aktie von Beijing Urban Construction Design & Development unterbewertet ist, eine attraktive Dividendenrendite bietet und in Bezug auf die Anleger-Stimmung neutral bewertet wird.