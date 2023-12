Beijing United Information Technology Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "CVS Health":

Beijing United Information wurde in den letzten beiden Wochen in den sozialen Medien vorwiegend negativ bewertet, wie eine Analyse ergab. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Beijing United Information liegt bei 93,54 Punkten und deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 78,07 eine Überkauftheit an. Demnach erhält das Wertpapier eine schlechte Bewertung für beide RSI-Werte.

Die Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine starke Aktivität hin, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Beijing United Information bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Beijing United Information-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 38,73 CNH lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 25,68 CNH, was einer Abweichung von -33,69 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine schlechte Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung aus technischer Sicht.